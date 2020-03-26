Олимпийская чемпионка Татьяна Навка объяснила проверку Следственного комитета в отношении замначальника «Хрустального» Эдуарда Аксенова, начатую из-за шоу «Спящая красавица» с участием Алины Загитовой.

«Действительно, возник вопрос, почему Эдуард Аксенов получил деньги, но не катался в шоу. Он действительно не катался, он вообще не фигурист.

Дело в том, что Алина Загитова несовершеннолетняя, и по законодательству РФ она не может иметь личное ИП. Поэтому Эдуард Аксенов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы фигуристки. Все в строгом соответствии с законом», – цитирует 44-летнюю Навку РБК.

Шоу Навки «Спящая красавица» проходило на новогодних каникулах в Москве.

По документам 17-летняя Загитова не получила денег за шоу, позже выяснилось, что Аксенов – ее официальный представитель.

Проверка в отношении Аксенова проводится по двум статьям: мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

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