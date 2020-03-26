Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова порадовала подписчиков новым ярким фото в инстаграме.

23-летняя фигуристка позирует в желтом купальнике, фото сделано в Турции. Аделина не нарушает рекомендации по самоизоляции из-за пандемии коронавируса – это летняя фотография. «Когда работа в кайф. Выступил, отдохнул и снова выступил», – подписала Сотникова публикацию.

2 марта 2020 года Сотникова официально объявила о завершении карьеры, не выступая на соревнованиях с сезона-2015/16.

В 2014 году Аделина стала первой в истории России фигуристкой-победительницей женского одиночного разряда на Олимпиаде.

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