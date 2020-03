Show must go on – под этим девизом живет шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» вот уже почти полгода. Тысячи просмотров видео с репетиций только что приостановившей карьеру Загитовой, обсуждение гонорара Алины за каждый перфоманс (610 тысяч рублей, при том что шоу шло два раза в день). Наступила весна, шоу уже два месяца как закончилось, а все продолжает появляться в сводках – правда, теперь криминальных.

СК проводит проверку в отношении заместителя начальника отделения «Хрустальный» (где тренируется Загитова и все девочки группы Этери Тутберидзе) спортивного центра «Самбо-70» Эдуарда Аксенова как раз из-за шоу. По данным телеграм-канала «Мутко против», речь идет о двух уголовных статьях: мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Какая связь между Аксеновым и шоу Навки? У босса «Хрустального» оказался самый дорогой контракт среди всех участников шоу – больше 8 миллионов рублей. Даже сама Навка получила 6,6 млн, хотя она-то на лед, в отличие от Эдуарда, выходила. Зато обнародовавший информацию о шоу Sports.ru не нашел на портале Единой информационной системы в сфере закупок никаких упоминаний Алины Загитовой.

Очевидно, что именно за нее и получал деньги Аксенов. Средства переводились на счет открытого Эдуардом ИП – сами по себе контракты с индивидуальными предпринимателями вполне легальны – они почти вдвое сокращают налоговое бремя. Но вот схема получения денег Загитовой, очевидно, вызвала вопросы.

«Росконцерт» назвал Аксенова уполномоченным лицом Алины

Аксенов комментировать возможное нарушение закона отказался, зато высказалась организатор шоу Татьяна Навка: «Действительно, возник вопрос, почему Эдуард Аксенов получил деньги, но не катался в шоу. Он действительно не катался, он вообще не фигурист. Дело в том, что Алина Загитова несовершеннолетняя и по законодательству РФ она не может иметь личное ИП. Поэтому Эдуард Аксенов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы фигуристки. Все в строгом соответствии с законом».

Алина Загитова в шоу «Спящая красавица»Getty Images

Такую же позицию занял и Росконцерт – учреждение Минкульта, которое выступило заказчиком шоу: «По волеизъявлению олимпийской чемпионки Алины Загитовой (с согласия законного представителя несовершеннолетней) «Росконцерт» заключил договор с ИП Эдуардом Аксеновым как уполномоченным лицом с целью обеспечения участия Загитовой в театрализованной постановке на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

На первый взгляд такую позицию можно было бы счесть обоснованной, если бы не акт сдачи-приемки услуг, где указано, что именно Аксенов «принял участие в театрализованной постановке в качестве артиста», а Росконцерт провел экспертизу и полностью доволен оказанными услугами.

Загитова могла открыть ИП сама, схема с Аксеновым могла ударить и по самой Алине

«Почему такой же договор подписали с человеком, который заведомо не в состоянии выступить сам, большой вопрос, – говорит директор московского офиса консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин. – Уверен, здесь классическая смесь: от горящих сроков до полной безалаберности всех вовлеченных сторон. Вообще это нонсенс: договор и закрывающие документы просто ничтожны. Помимо административных и уголовных рисков, это даже на уровне гражданских отношений очень неосмотрительный документ: условный новый директор Росконцерта спокойно мог бы требовать возврата денег и только на основании этих документов требовать возбуждения расследования как в отношении Аксенова, так и лиц, подписавших договор от лица Росконцерта. Т.е подставились все».

С Паниным согласен и председатель МКА (Московской коллегии адвокатов) «АиБ», Глеб Плесовских: «Исходя из представленной информации, можно сделать вывод о том, что договор носил фиктивный характер. Фактически прописанные в нем услуги выполнены не были, но стороны подписали акт приема-сдачи и был выплачен гонорар. Поэтому можно сделать вывод, что если в ходе расследования этого дела будет установлен факт неоказания услуг Аксеновым, то можно говорить о признаках состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Возможно, его действия будут квалифицированы по ч.4 (мошенничество в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы), но мне видится более логичным выбор ч.6 (мошенничество, сопряженное с намеренным неисполнением договорных обязательств с причинением крупного ущерба, до 6 лет лишения свободы). Относительно злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285) то тут есть сомнения, потому что он в этом деле не является должностными лицом», – рассказал Плесовских.

Объяснение о законном представительстве Аксеновым Загитовой не выдерживает критики, считает Панин. Во-первых, зарегистрировать ИП можно с 14 лет. Естественно, с дополнительными условиями, бумагами и обременениями, но это возможно. Главное: на каком основании ИП Аксенов потом выплачивал ей деньги? Трудоустроить несовершеннолетнего еще сложнее, чем открыть ему ИП, отправить себе на карту, снять и отдать наличными – фактически подвести фигуристку под статью о неуплате налогов.

Алина ЗагитоваGetty Images

«Пока не обнародованы новые факты, я бы предположил, что главная проблема в том, что актуальное законодательство не заточено под этот вопрос в принципе, а для отдельных видов профессионального спорта, который сильно помолодел в последние годы, это критически важно. Т.е. реализуемого легального механизма для найма несовершеннолетней фигуристки в шоу, видимо, просто нет. Однако это не отменяет того, что документы составлены и подписаны совершенно отвратительным способом, и все вопросы к ним совершенно обоснованы», – говорит Панин.

Существование договора между Загитовой и Аксеновым (если он есть) будет иметь значение, если установят проводки денежных средств. Например, от Росконцерта в пользу ИП Аксенова и дальше от ИП в пользу фигуристки. «Но, честно говоря, мне кажется очень сомнительным, что такие проводки были, так как налогооблажение индивидуальных предпринимателей позволяет обналичивать денежные средства как собственность ИП после уплаты налогов. Так что рискну предположить, что тут была эта схема, – считает Плесовских. – Ничего противозаконного в этом не было бы, если б услуга была оказана Аксеновым или он бы выступил в качестве агента Загитовой и взял за это некое вознаграждение.

Т.е он мог заключить агентский договор, получить положенные ему отчисления, а остальную сумму отправить фигуристке – тогда все было бы красиво с юридической точки зрения. Но, исходя из представленных документов, этого пока не усматривается».

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Но это не точно

Другие горячие тексты Александра Петрова про фигурное катание:

ЧМ-2020 по фигурке мог стать лучшим за долгие годы. Какие топовые сюжеты сорвал коронавирус

Они сделали фигурку главным сериалом о спорте эпохи Netflix. Почему Медведева vs Загитова – навсегда

ISU затеял революцию в фигурке, чтобы уравнять квады и компоненты. Но реальность и судьи убьют идею

Подписывайся на нас ВКонтакте