Врач российской фигуристки Аделины Сотниковой Дмитрий Дзукаев подробно рассказал об операции на позвоночнике, которую недавно перенесла спортсменка.

«Аделина приехала к нам в декабре. Ее беспокоили сильные боли в шее, правой лопатке и руке, которая к тому же периодически начинала неметь. Сделав МРТ, обнаружили две грыжи. Нижняя, между шестым и седьмым шейными позвонками, сдавливала нервный корешок, отвечающий за движение и чувствительность в правой руке. Грыжа уровнем выше – между пятым и шестым позвонками – в меньшей степени вызывала болевой синдром, зато в любой момент могла травмировать спинной мозг и привести к полному параличу.

Я сразу предложил Аделине прооперироваться. В ответ услышал: «Я участвую в ледовом спектакле, у меня одна из главных ролей. Вот-вот премьера. Если соглашусь на операцию, спектакль придется отменить. Подведу людей...» Чтобы не прерывать репетиции и выступления, мы каждый день ставили Аделине капельницы, вводили обезболивающие, которых хватало на пару часов, – и она возвращалась на лед. В таком режиме провела два месяца.

Ну а в начале февраля, когда Аделина наконец освободилась, ее прооперировали. Удалили две грыжи, диски между позвонками заменили имплантами и скрепили титановой пластиной. Сейчас наша чемпионка чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию.

Правда, ситуация осложняется тем, что у Аделины есть еще одна грыжа. Небольшая, между третьим и четвертым позвонками. Образно говоря, первые две грыжи – главари банды. А третья – их маленький сообщник, который пока затаился. Надеюсь, здесь удастся обойтись без хирургического вмешательства и за счет специального комплекса упражнений, разработанных в процессе реабилитации, проблема будет решена.

Знаю, в недавнем интервью Аделина обронила: «Операцию делали через горло. Доктор сказал – шрам очень сексуальный...» Объясню, что имел в виду. Без протяженного разреза провести такую операцию нереально. Только через переднюю поверхность шейного отдела можно подобраться к позвонкам. Совершая аккуратненький слалом между органами, включая пищевод и сонную артерию. Вот и сказал Аделине: «К шраму надо относиться спокойно. Как к элементу, который теперь станет частью твоего стиля».

Привел в пример Геллу из «Мастера и Маргариты». Есть в романе такой довольно симпатичный для меня персонаж. С рубцом на шее, что не мешало Гелле оставаться невероятно привлекательной. Аделина за эту мысль ухватилась. На съемках программы у Елены Малышевой, куда меня пригласили вместе с фигуристкой, ведущая отметила: Аделина не пользуется ни шарфом, ни платочком, ходит с открытой шеей, смело демонстрируя шрам», – написал доктор Дзукаев в колонке для «Спорт-Экспресса».

2 марта 2020 года Сотникова официально объявила о завершении карьеры, не выступая на соревнованиях с сезона-2015/16.

В 2014 году Аделина стала первой в истории России фигуристкой-победительницей женского одиночного разряда на Олимпиаде.

«Мне он очень нравится». Сотникова показала шрам после операции на позвоночнике

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