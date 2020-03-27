Бывшая финская фигуристка Кира Корпи в очередной раз обрушилась с жесткой критикой на группу Этери Тутберидзе.

«Большую часть времени спортсмены, занимающиеся фигурным катанием, гимнастикой и, возможно, другими видами спорта, растут в очень авторитарной культуре. Дети привыкают к тому, что если они получают травму, значит, они слабы. Если у них начинаются проблемы с психологией, это потому что они слабы. Но почему тело подростка ломается? Да, спортсмен тоже несет ответственность, но мы никогда не спрашиваем, все ли в порядке с процессом тренировок? Не было ли перетренированности?

От врачей в Финляндии, США, Швеции (а в России это, я уверена, происходит еще раньше) я слышала истории о том, что 12-летние спортсмены приходят в больницы со стрессовыми переломами и другими проблемами, которые просто не должны возникать у человека в таком возрасте. Я знаю многих атлетов, которые сломлены физически и психологически. Система не заботится о тех, кто уже не справляется с нагрузками, потому что появляются те, кто может это сделать. Но и они спустя некоторое время тоже ломаются, становятся слишком взрослыми, чтобы продолжать карьеру.

Киира КорпиGetty Images

Во время тренировок на детей может оказываться серьезное эмоциональное давление. В фигурном катании ценятся сложные прыжки, которые легче выполнять, когда тело еще не оформилось. Чем более роботизированный подход будет у ребенка к своему телу и разуму, тем лучше для результатов. Но если тренировочный процесс проходит в условиях постоянных оскорблений, в будущем могут быть радикальные последствия. Это можно сравнить с жестоким обращением родителей с детьми.

В фигурном катании уже были дети-звезды – Тара Липински, Мишель Кван, Сара Хьюз. Но их не вытесняли из спорта только потому, что они не могли идти в ногу с техническим прогрессом. Я не считаю, что детская фабрика Этери Тутберидзе – самая большая проблема в фигурном катании. Проблема в больной культуре. Фабрика Тутберидзе – признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт. Она не причина. Многие тренеры работают так же, как она, многие федерации поддерживают такой способ воспитания спортсменов.

Люди скучают по эмоциональному зрелому катанию. Трудно наблюдать за этими маленькими девочками-звездами, потому что невозможно не думать о том, что стоит за их выступлениями», – цитирует 31-летнюю Корпи The Guardian.

Кира – трехкратный призер чемпионата Европы.

В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе выиграли шесть этапов Гран-при, заняли полный подиум финала Гран-при, чемпионата России и чемпионата Европы, а на юниорском чемпионате мира взяли золото и серебро.

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