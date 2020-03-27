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Тарасова: «Корпи не знает тренерской работы, она и не недели не просидела у Этери»
Татьяна Анатольевна назвала непрофессионализмом слова финской фигуристки о тренировках Этери Тутберидзе.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала критику финской фигуристки Киры Корпи в адрес коуча центра «Самбо-70» Этери Тутберидзе.
«Я думаю, что не стоит так жестко судить о той работе, которую она не знает. А Кира Корпи не знает тренерской работы. Бывает разное. Я каталась, и у меня были переломы, и у нее тоже были травмы, притом что она делала несколько тройных прыжков.
Эта группа очень сильная. Я думаю, там есть настоящие мировые открытия, подобран ключ к девочкам, и их учат потрясающе работать. Кира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки?
На мой взгляд, это выглядит непрофессионально», – сказала Тарасова в интервью «РБК Спорт».
- В группе Тутберидзе, в частности, занимаются Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.
- Завершившая карьеру в 2015 году Кира Корпи становилась вице-чемпионкой Европы и еще дважды брала бронзу на континентальных первенствах.
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