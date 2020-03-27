Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала критику финской фигуристки Киры Корпи в адрес коуча центра «Самбо-70» Этери Тутберидзе.

«Я думаю, что не стоит так жестко судить о той работе, которую она не знает. А Кира Корпи не знает тренерской работы. Бывает разное. Я каталась, и у меня были переломы, и у нее тоже были травмы, притом что она делала несколько тройных прыжков.

Эта группа очень сильная. Я думаю, там есть настоящие мировые открытия, подобран ключ к девочкам, и их учат потрясающе работать. Кира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки?

На мой взгляд, это выглядит непрофессионально», – сказала Тарасова в интервью «РБК Спорт».

В группе Тутберидзе, в частности, занимаются Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.

Завершившая карьеру в 2015 году Кира Корпи становилась вице-чемпионкой Европы и еще дважды брала бронзу на континентальных первенствах.

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