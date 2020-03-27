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Навка рассказала о самочувствии после контакта со Львом Лещенко. У певца нашли коронавирус

Навка рассказала о самочувствии после контакта со Львом Лещенко. У певца нашли коронавирус
Eurosport

1 час назад

С супругой Дмитрия Пескова все в порядке.

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о самочувствии после посещения дня рождения сестры Игоря Крутого. На празднике присутствовал певец Лев Лещенко, у которого диагностировали коронавирус.

«Все у меня в хорошо. Уже две недели прошло с того момента, и все в порядке, слава богу», – приводит слова Навки издание «Подъем».

  • Навка – олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
  • Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России превысило 1000 человек.

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