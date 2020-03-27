Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о самочувствии после посещения дня рождения сестры Игоря Крутого. На празднике присутствовал певец Лев Лещенко, у которого диагностировали коронавирус.

«Все у меня в хорошо. Уже две недели прошло с того момента, и все в порядке, слава богу», – приводит слова Навки издание «Подъем».

Навка – олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России превысило 1000 человек.

Босс «Хрустального» получил от шоу Навки деньги за Загитову. Разбираемся, было мошенничество или нет

Качай приложение Eurosport для iOS или Android