Российская фигуристка Александра Трусова вместе с семьей вернулась из Египта гуманитарным рейсом.

Главный старт года для спортсменки – чемпионат мира – отменился из-за коронавируса. Вместо соревнований девушка отправилась отдыхать, но пандемия настигла ее и там. Семья Александры обратилась в посольство РФ в Египте и вернулась в Москву 27 марта, сообщается на сайте посольства.

По возвращении фигуристка отправилась в обязательный для граждан-туристов двухнедельный карантин.

В Египте 576 случаев заражения, 121 человек излечился, 36, в том числе иностранные граждане, скончались.

ЧМ должен был пройти с 16 по 22 марта.

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