Getty Images
Трусова вместо ЧМ поехала в Египет – ее вывезли гуманитарным рейсом
Теперь фигуристка на карантине.
Российская фигуристка Александра Трусова вместе с семьей вернулась из Египта гуманитарным рейсом.
Главный старт года для спортсменки – чемпионат мира – отменился из-за коронавируса. Вместо соревнований девушка отправилась отдыхать, но пандемия настигла ее и там. Семья Александры обратилась в посольство РФ в Египте и вернулась в Москву 27 марта, сообщается на сайте посольства.
По возвращении фигуристка отправилась в обязательный для граждан-туристов двухнедельный карантин.
- В Египте 576 случаев заражения, 121 человек излечился, 36, в том числе иностранные граждане, скончались.
- ЧМ должен был пройти с 16 по 22 марта.
Босс «Хрустального» получил от шоу Навки деньги за Загитову. Разбираемся, было мошенничество или нет