Российская фигуристка Евгения Медведева завела аккаунт в TikTok и развлекает подписчиков странными танцами.

20-летняя спортсменка надела костюм единорога и записала несколько мини-роликов. На первом она танцует под песню «Фаина» группы «На-На», на втором показывает шпагат под композицию Uno от Little Big.

Группа Lttle Big была заявлена от России на Евровидение-2020, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

Медведева уже объявила программы на сезон-2020/21: в короткой она будет кататься под «Маскарад» Арама Хачатуряна, в произвольной – под «Цирк дю Солей».

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