Ответственная за проведение ледового шоу «Спящая красавица» организация «Росконцерт» объяснила заключение договора с замруководителя «Хрустального» Эдуардом Аксеновым и заявила, что исполнявшая главную роль Алина Загитова не имеет претензий по выполнению финансовых обязательств.

«По волеизъявлению олимпийской чемпионки Алины Ильназовны Загитовой (с согласия законного представителя несовершеннолетней) ФГБУК «Росконцерт» заключило договор с ИП Аксеновым Эдуардом Михайловичем как уполномоченным лицом с целью обеспечения участия Алины Ильназовны Загитовой в театрализованной постановке на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Мероприятие с большим успехом прошло в период с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020-го во Дворце спорта «Мегаспорт». Алина Ильназовна Загитова приняла участие в 22 выступлениях, одно из которых транслировалось в эфире «Первого канала». Все финансовые обязательства по оплате участия Алины Ильназовны Загитовой в мероприятии ФГБУК «Росконцерт» были исполнены в полном объеме, какие-либо претензии со стороны Алины Ильназовны Загитовой к ФГБУК «Росконцерт» отсутствуют», – цитирует заявление «Спорт Экспресс».

Согласно договору, Аксенов получил 8 миллионов рублей как артист, имя 17-летней Загитовой в контракте не упоминалось.

СК начал проверку в отношении Аксенова по двум статьям: мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Босс «Хрустального» получил от шоу Навки деньги за Загитову. Разбираемся, было мошенничество или нет

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