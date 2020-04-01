Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, нашла ли нового молодого человека после расставания с Андреем Лазукиным, который также тренируется в группе Алексея Мишина.

«Я ни с кем не встречаюсь. Встречаюсь с познанием себя», – заявила 23-летняя спортсменка в прямом эфире инстаграма с Марией Командной.

Также Елизавета прокомментировала освоение четверных прыжков. «Не успела добить четверной сальхов, были постановки программ, шоу. Нужно быть в очень крутой форме, чтобы выучить четверной прыжок, к тому же не самый любимый. Конечно, я буду его учить, не хочу стоять на месте. Я перед собой задачу выполнила – четверной сделала. Пока хватит», – сказала Туктамышева.

Лиза сделала попытку исполнения четверного тулупа в произвольной программе на ЧР-2020, но упала.

Также Туктамышева владеет тройным акселем, который не раз успешно прыгала на соревнованиях.

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