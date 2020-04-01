Getty Images
Туктамышева рассказала о личной жизни после расставания с Лазукиным
Прекрасная Елизавета в активном поиске!
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, нашла ли нового молодого человека после расставания с Андреем Лазукиным, который также тренируется в группе Алексея Мишина.
«Я ни с кем не встречаюсь. Встречаюсь с познанием себя», – заявила 23-летняя спортсменка в прямом эфире инстаграма с Марией Командной.
Также Елизавета прокомментировала освоение четверных прыжков. «Не успела добить четверной сальхов, были постановки программ, шоу. Нужно быть в очень крутой форме, чтобы выучить четверной прыжок, к тому же не самый любимый. Конечно, я буду его учить, не хочу стоять на месте. Я перед собой задачу выполнила – четверной сделала. Пока хватит», – сказала Туктамышева.
- Лиза сделала попытку исполнения четверного тулупа в произвольной программе на ЧР-2020, но упала.
- Также Туктамышева владеет тройным акселем, который не раз успешно прыгала на соревнованиях.
Триумф Косторной, прогресс Медведевой, провал Трусовой. Рейтинг русских фигуристок по итогам сезона