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Тест: угадай фигуристку по программе
Квизы
Чья «Кармен»? А в чьей биографии не было «Розовой пантеры»?
Диск с золотым фондом музыки для фигурного катания давно у Даниила Глейхенгауза, но на несколько минут давай представим, что он у тебя.
Сможешь вспомнить, под какую музыку каталась Алина Загитова в юниорах? Какая программа не подошла Евгении Медведевой? Что звучало, когда Александра Трусова исполнила первый четверной? Вперед!
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