Тест: угадай фигуристку по программе

Квизы

Диск с золотым фондом музыки для фигурного катания давно у Даниила Глейхенгауза, но на несколько минут давай представим, что он у тебя.

Сможешь вспомнить, под какую музыку каталась Алина Загитова в юниорах? Какая программа не подошла Евгении Медведевой? Что звучало, когда Александра Трусова исполнила первый четверной? Вперед!

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