Трусова прыгнула аксель на роликах, выбравшись на улицу в карантин
Саша показала новые чудеса мастерства.
Российская фигуристка Александра Трусова не унывает на карантине – спортсменка потренировалась в роликовых коньках прямо на улице.
Александра выполнила на роликах аксель и выложила видео у себя в инстаграме. «Вау! Сашуля, это очень круто!», «Умница. Так держать», – восхитились прыжком Саши фолловеры.
- Трусова – бронзовый призер чемпионата Европы (2020), бронзовый призер финала Гран-при (2019), серебряный призер и бронзовый призер чемпионата России.
- Александра занимается в группе тренера Этери Тутберидзе.
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