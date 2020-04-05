Российская фигуристка Александра Трусова не унывает на карантине – спортсменка потренировалась в роликовых коньках прямо на улице.

Александра выполнила на роликах аксель и выложила видео у себя в инстаграме. «Вау! Сашуля, это очень круто!», «Умница. Так держать», – восхитились прыжком Саши фолловеры.

Трусова – бронзовый призер чемпионата Европы (2020), бронзовый призер финала Гран-при (2019), серебряный призер и бронзовый призер чемпионата России.

Александра занимается в группе тренера Этери Тутберидзе.

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