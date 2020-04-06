Любители фигурного катания недовольны возможным нарушением карантина бронзовым призером чемпионата Европы Александрой Трусовой.

Некоторые болельщики оставили комментарии в инстаграм-аккаунте русского сегмента adidas с требованием наложить на 15-летнюю спортсменку санкции или расторгнуть с ней спонсорский контракт.

«Добрый вечер, а почему ваш атлет Александра Трусова нарушает двухнедельный обязательный карантин?»

«Ребят, у вас очень крутая акция, Вы большие молодцы! Но! А почему ваш амбассадор Александра Трусова, которая должна сидеть на карантине после возвращения из-за границы, гуляет где-то, не соблюдает карантин? Думаю, если вы не разорвете с ней контракт, общественность вас не поймет. Она просто позорит бренд своими поступками».

«Сейчас подростки из числа ее подписчиков посмотрят на кумира и пойдут гулять по паркам, очень безответственно! Вот и вам и реклама тренировок дома».

«А почему ваши атлеты нарушают карантин, еще и демонстрируют это публично? Александра Трусовa, это плохо отражается на репутации adidas».

«Я, мягко говоря, разочарована поведением вашего представителя Александры Трусовой. Мало того, что Александра улетела в Египет после объявления пандемии, так она еще и нарушает карантин и постит об этом видео в своем инстаграме. adidas, неужели вы закроете глаза на это безответственное поведение? Что это за пример многочисленным фанатам? Все мы должны торчать в четырех стенах, хотя большинство не прилетело из-за границы, как Саша. А она позволяет себе плевать на законы, на весь каждодневный труд и риск тысяч медработников. У меня просто нет слов на это! Возмутильно!»

«Обидно, что вам плевать на поведение Трусовой Саши. Такие же спортсмены – танцоры, пловцы– не имеет возможности выходить на свежий воздух, не будучи за границей. Александра не на карантине, она и тот, кто ее снимает, нарушают закон!» – такие комментарии оставляют под публикацией, призывающей тренироваться дома.

После отмены ЧМ и объявления пандемии Трусова с семьей улетела на отдых в Египет, откуда ее вывезли гуманитарным рейсом.

5 апреля Александра выложила видео акселя на роликах, который исполняет на улице. Если это не частная территория Трусовых, то спортсменка нарушила карантин.

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