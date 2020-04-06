Медведева выполнила челлендж Роналду и уступила ему более чем в 3 раза
Теперь пусть Криштиану скрутит тройной тулуп.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева откликнулась на челлендж, начатый португальским футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В рамках домашнего Кубка Nike Роналду предложил в течение 45 секунд выполнять упражнение на пресс. Его результат составил 142 раза.
«Спасибо Криштиану за челлендж, у меня получилось 44 раза за 45 секунд. Сможете побить мой рекорд?» – написала 20-летняя Медведева и выложила видео.
- Евгения находится в Японии, где скоро исполнит роль Сейлор Мун в одном из шоу.
- Роналду самоизолируется с семьей на родном острове Мадейра.
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