Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева откликнулась на челлендж, начатый португальским футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В рамках домашнего Кубка Nike Роналду предложил в течение 45 секунд выполнять упражнение на пресс. Его результат составил 142 раза.

«Спасибо Криштиану за челлендж, у меня получилось 44 раза за 45 секунд. Сможете побить мой рекорд?» – написала 20-летняя Медведева и выложила видео.

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Евгения находится в Японии, где скоро исполнит роль Сейлор Мун в одном из шоу.

Роналду самоизолируется с семьей на родном острове Мадейра.

Медведева станцевала в костюме единорога под песню «Фаина»

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