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Трусова: «Хочу выступать до 22 лет, а потом трое детей»
Александра поделилась планами на будущее после завершения карьеры.
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, до скольких лет планирует продолжать карьеру и сколько детей хотела бы завести. Также спортсменка заявила, что не нарушала карантин после возвращения из Египта.
О планах на будущее
– Вообще до скольких лет хотели бы выступать?
– До 22. Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак.
– Тогда должен спросить – есть ли претенденты?
– Нет. Пока я в спорте, у меня их не может быть, это будет отвлекать.
– И даже на свидания не ходите?
– Не-а.
О карантине
– Мы сейчас в загородном доме, нам повезло, у нас большой участок, по которому можно гулять с собаками и с семьей. Мы очень редко по ходу сезона общаемся с братьями, обычно везде езжу с мамой. Из-за нынешней ситуации провожу больше времени с семьей, нам точно не скучно.
Тренируюсь, но в основном дома. Могу разве что во двор выйти попрыгать, мне необходимо держать себя в форме. Пока не могу сказать, что мне страшно. Живем с семьей, почти ничего не изменилось, только никуда не ходим. И тренировок на катке нет. Но страха я пока не ощутила, – сказала 15-летняя Трусова в интервью «Спорт-Экспрессу».
- После отмены ЧМ и объявления пандемии Трусова с семьей улетела на отдых в Египет, откуда ее вывезли гуманитарным рейсом.
- 5 апреля Александра выложила видео акселя на роликах, который исполняет на улице. Если это не частная территория Трусовых, то спортсменка нарушила карантин.
- В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при, заняла третьи места в финале серии, на чемпионатах России и Европы.
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