Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, до скольких лет планирует продолжать карьеру и сколько детей хотела бы завести. Также спортсменка заявила, что не нарушала карантин после возвращения из Египта.

О планах на будущее

– Вообще до скольких лет хотели бы выступать?

– До 22. Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак.

– Тогда должен спросить – есть ли претенденты?

– Нет. Пока я в спорте, у меня их не может быть, это будет отвлекать.

– И даже на свидания не ходите?

– Не-а.

О карантине

– Мы сейчас в загородном доме, нам повезло, у нас большой участок, по которому можно гулять с собаками и с семьей. Мы очень редко по ходу сезона общаемся с братьями, обычно везде езжу с мамой. Из-за нынешней ситуации провожу больше времени с семьей, нам точно не скучно.

Тренируюсь, но в основном дома. Могу разве что во двор выйти попрыгать, мне необходимо держать себя в форме. Пока не могу сказать, что мне страшно. Живем с семьей, почти ничего не изменилось, только никуда не ходим. И тренировок на катке нет. Но страха я пока не ощутила, – сказала 15-летняя Трусова в интервью «Спорт-Экспрессу».

После отмены ЧМ и объявления пандемии Трусова с семьей улетела на отдых в Египет, откуда ее вывезли гуманитарным рейсом.

5 апреля Александра выложила видео акселя на роликах, который исполняет на улице. Если это не частная территория Трусовых, то спортсменка нарушила карантин.

В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при, заняла третьи места в финале серии, на чемпионатах России и Европы.

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