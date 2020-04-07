Шляпа из цветов, плащ из адаптированной листвы, каблуки – вам это покажется экстравагантным, а для бывшего американского фигуриста Джонни Вейра это повседневный аутфит для работы комментатором или экспертом. В дуэте с Тарой Липински он работал в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018 для телеканала NBC, и вопрос, с какой прической Джонни появился на комментаторской позиции в этот раз, занимал не меньше, чем выступающие под флагом МОК мнимые русские допингисты.

35-летний Вейр – необычный американец. Он обожает Россию, идеально говорит по-русски, коллекционирует Чебурашек и разгуливал в олимпийской куртке сборной от Bosco. Перед прокатами Джонни крестился справа-налево – по-православному. Он тренировался у переехавших в США русских специалистов Галины Змиевской и Виктора Петренко, а также брал консультации у Татьяны Тарасовой.

Вейр – открытый гей: о нетрадиционной сексуальной ориентации он объявил в 2011 году, до этого подвергаясь гомофобным нападкам со стороны некоторых журналистов и болельщиков. И никто не удивился, когда он вступил в брак с русским юристом Виктором Вороновым, который жил и работал в Америке. Мужчины расписались в новогоднюю ночь с 2011 года на 2012-й и были абсолютно счастливы.

Джонни Вейр и Виктор ВороновGetty Images

«Наконец-то поженились!» – написал Джонни в твиттере и рассказал, что очень ценит Виктора. В начале знакомства тот даже не подозревал, что он знаменитый на весь мир фигурист, и это устраивало Вейра – он понимал, что Виктор выбрал его не из-за денег или статуса. Джонни был в восторге от знакомства с родителями. «Я примерно знал, чего ожидать, ведь это русская семья. Все прошло просто идеально», – ликовал Вейр. После свадьбы в паспортах у супругов появилась двойная фамилия – Вейр-Воронов.

Менее чем через три года воздушные замки разрушились. Американские таблоиды и инсайдеры в фанатских кругах пестрели вбросами, что у Джонни и Виктора не все хорошо, что Воронов не работает и живет на деньги партнера. Виктор действительно не напоминал занятого человека, который трудится в области юриспруденции – он разъезжал с мужем по миру, сопровождая его на многочисленных шоу и редких соревнованиях.

Подозрения подтвердились, когда Джонни убрал фамилию Воронов из соцсетей и отписался от Виктора, а тот выложил фото судебного протокола и сообщил, что через три недели состоится заседание. При бытовом споре Вейр укусил мужа, и фото укушенной руки вскоре появилось в TMZ.

В принадлежащую фигуристу квартиру нагрянула полиция – помимо укуса, Воронов обвинял Вейра в том, что он кидался в него украшениями и русской матрешкой. Джонни выдали предписание о запрете приближаться к Виктору и находиться в собственной квартире, но позже все-таки разрешили в течение получаса забрать нужные вещи. Вейр подал на развод и отказался обсуждать ситуацию публично – согласился на единственное эксклюзивное интервью для Access Hollywood.

«У него степень в юриспруденции, и он надеется когда-нибудь заняться юридической практикой. А я работал за двоих. Не знаю, принципиально это или нет, но я из семьи среднего класса, и у нас принято всегда работать. Не можешь на этой неделе устроиться юристом – иди и на следующей найди себе другую работу, а не то нечем будет платить по счетам. И мне приходилось ездить по миру, чтобы работать, чтобы содержать себя и свою семью.

Настоящие проблемы начались прошлой осенью. У нас были разногласия на финансовой почве, а потом случился инцидент с домашним насилием – перед тем, как я поехал на Олимпиаду. Мы ругались, и он добивался, чтобы меня уволили, а я говорил: если меня уволят, что мы будем делать, как будем выживать? Мне нужна эта работа», – Джонни не нравилось, что семью обеспечивает только он, но Виктор при этом ревновал мужа к его новой профессии комментатора-эксперта.

Джонни Вейр и Тара Липински в Сочи-2014Getty Images

А вот объяснения Вейра о домашнем насилии и рукоприкладстве: «Мы ужасно ругались, и в ту ночь дошло до рукоприкладства. Очень печально, что так произошло, потому что насилие в семье неприемлемо в любом случае. С моей стороны это была самозащита. На моем теле следов не осталось, но морально я был просто изуродован.

Мой муж тогда был очень пьян и кричал на меня из-за моих отношений с моей матерью. Мама помогала мне разрешить некоторые финансовые проблемы, но ему это не нравилось, и он очень ясно давал это понять. Мы поругались, я ушел спать, потому что мне на следующий день надо было работать. Он пришел и попросил лечь с ним, в библейском смысле. Я отказал, и тогда завязалась стычка. Я защищался, и к сожалению, на его теле остался след, потому что когда к нам нагрянула полиция, первое, что он сделал – показал им эту отметину».

Важный вопрос в судебной тяжбе отводился судьбе общего щенка – японского хина Темы. «Когда он пришел забирать вещи, Тема был в сумке около Виктора, там скулил и царапался. И в тот момент Джонни было все равно на вещи, единственное, о чем он беспокоился – это собака. Но он не хотел подходить к Виктору, чтобы забрать Тему, потому что иначе его можно бы было обвинить в чем-то еще», – писали журналисты. Вейр забрал щенка во время следующего визита, суд согласился с этим, и Джонни до сих пор постит фото любимца в соцсети. Но в 2014-м медиа создавали такую шумиху, будто Тема – ребенок, а не собака, пусть и невероятно милая.

«Виктор поспешил в квартиру, пока Джонни был еще там, стоя смотрел, как Джонни забирает собаку, и ничего не мог с этим поделать. Виктор разговаривал по телефону со своим кризис-менеджером Венди Фельдман, безостановочно всхлипывая», – так описывается драматичный процесс.

Суд постановил, что после развода Вейр обязан выплачивать безработному бывшему мужу по 1000 долларов в месяц и покрывать коммунальные счета. В том же единственном интервью Джонни признался, что взглянул на мужа по-новому и узнал о его прошлом. Агенту спортсмена постоянно звонили люди, которым нужно было либо вытрясти из Виктора деньги, либо узнать адрес, по которому тот находится. «Но я думал, это просто нехорошие люди», – говорил Вейр. В процессе развода шантажировали и его: адвокаты Воронова требовали 25 тысяч долларов и угрожали опубликованием его фото в стиле ню.

Джонни отказался платить, заявив, что без одежды выглядит безупречно, и в целом не прогадал. Фотографии, а точнее скриншоты, действительно появились на страницах Daily Mail, но не произвели должного впечатления – фанаты фигурного катания уже видели их в эпатажном реалити-сериале Be Good Johnny Weir. А Воронов поругался даже с собственной кузиной, которая поддержала Джонни.

Джонни ВейрGetty Images

«Подожди немного – я такое просто так не оставляю. Ненавижу тебя сильнее, чем Джонни, но и не ожидал от тебя другого. Сейчас я тебя опущу в своем стиле, просто жди. Карма – сука», – написал Виктор двоюродной сестре (это письмо Джонни процитировал в судебном заявлении).

Вейр после развода живет активной жизнью: все еще работает экспертом на NBC и ездит по лучшим ледовым шоу мира, а о личном больше не распространяется. Про Виктора не слышно давно: в одном из последних интервью он заявил, что расстается с немецким танцором греческого происхождения Панайотисом Полицоакисом через восемь месяцев после помолвки.

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