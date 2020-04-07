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Загитова снялась для обложки Cosmopolitan в коротком топе 🔥
Фото – бомба!
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова сфотографировалась для обложки майского выпуска журнала Cosmopolitan.
17-летняя спортсменка позирует в спортивных брюках и коротком топе, сверху наброшена олимпийка. «Я больше никому ничего не должна», – так озаглавлено интервью Алины для журнала.
- В декабре 2019 года Загитова в прямом эфире Первого канала объявила о приостановке спортивной карьеры.
- Алина выиграла все имеющиеся в фигурном катании титулы.
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