Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова сфотографировалась для обложки майского выпуска журнала Cosmopolitan.

17-летняя спортсменка позирует в спортивных брюках и коротком топе, сверху наброшена олимпийка. «Я больше никому ничего не должна», – так озаглавлено интервью Алины для журнала.

В декабре 2019 года Загитова в прямом эфире Первого канала объявила о приостановке спортивной карьеры.

Алина выиграла все имеющиеся в фигурном катании титулы.

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