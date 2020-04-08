Российская фигуристка Алина Загитова вместе с младшей сестрой Сабиной записала видеообращение для Первого канала, в котором девушки рассказали телезрителям о важности борьбы с коронавирусом.

«Нужно соблюдать строгие правила. Не выходить в общественные места, оставаться дома, мыть руки, обрабатывать их антисептиком, носить маски. Давайте заботиться о своем здоровье и своих близких. Будьте здоровы, занимайтесь спортом!» – сказали сестры Загитовы.

В декабре 2019 года 19-летняя Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке спортивной карьеры.

Алина выиграла все имеющиеся в фигурном катании титулы.

Загитова снялась для обложки Cosmopolitan в коротком топе

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