Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила тизер произвольной программы на сезон-2020/21, которую ставила вместе с подписчиками в формате инста-сериала.

«Готовы к премьере произвольной программы, которую мы создали вместе с вами? За семь дней мы прошли самые важные этапы работы: от выбора музыки до создания хореографии. Программа полностью готова, осталось лишь перенести ее на лед. Обещаю, что и этот процесс мы вам покажем.⠀

Я очень рада отклику, который вызвал проект MAD Lab. Это был по-настоящему большой эксперимент: благодаря идее MAD Company, мы впервые открыли зрителям процесс создания программы. Я хочу сказать спасибо хореографу Юрию Смекалову за то, что предложил необычную для меня японскую тему. Я лишь однажды делала программу «Мемуары гейши», но новая позволила гораздо глубже погрузиться в японскую культуру и философию. Спасибо композитору Бхиме Юнусову, который написал музыку, раскрывающую два противоположных образа.

Надеюсь, вам понравится результат нашей работы. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях! Отдельное спасибо за то, что вместе с нами разучивали танцевальные комбинации», – написала 23-летняя Туктамышева.

Елизавета – чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

На чемпионате России 2020 года она заняла четвертое место и не отобралась на главные старты.

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