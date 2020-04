Фигурное катание в России началось не с Этери Тутберидзе и даже не с Татьяны Тарасовой.

Николай Панин-Коломенкин был с детства одержим зимой и скольжением на коньках, хотя в Империи еще не ввели григорианский календарь – настолько давно это случилось.

Панин-Коломенкин был мультиспортсменом и получил псевдоним от друга

Он родился в селе Хреновом Воронежской губернии в хорошей семье – отец возглавлял машинный завод, мать следила за тремя детьми. Ради мечты любимого сына она съездила за 500 км в Москву и привезла новые коньки – семилетний Коля буквально засыпал с ними в обнимку и клал подарок под подушку. Раньше он с остальными ребятами катался на самодельных, у которых лезвия привязывались к ботинкам или валенкам.

Денег на коньки остальным детям у Коломенкиных не было, но Николай видел, как за его довольными прогулками следит старшая сестренка Лена. В один момент он снял правый конек и отдал девятилетней девчушке, а сам катался только на левом. «Счастья нам хватит на двоих», – думал о Леночке Коля.

В следующий раз Коломенкин проапгрейдил инвентарь только в питерской гимназии – родители развелись, и мать увезла детей в тогдашнюю столицу. Шестиклассник Коля скопил восемь рублей и нашел в ломбарде пару шикарных коньков, чтобы рассекать на катке в Юсуповском саду. Помимо фигурки развитый паренек занимался чуть ли не всеми видами спорта на свете – греблей, плаванием, лыжами, футболом, теннисом, фехтованием на рапирах, хоккеем.

Круче всего в дореволюционной России были велогонки, и спустя три года после покупки подержанного байка Коломенкин получил профессиональную лицензию. Его спарринг-партнером тогда был сын профессора химии Сергей Крупский. Влиятельный батя запретил пареньку заниматься велогонками, поэтому в протоколах Сережа всегда подписывался как «Панин». Но однажды он упал с велика, и профессор навсегда запретил ему заниматься неподобающими активностями. В госпитале Крупский-младший попросил друга Николая взять его счастливое спортивное имя – под ним Сергей не проиграл ни одного старта.

Панин-Коломенкин семь лет проигрывал Сальхову и был его главным врагом

Псевдоним пригодился, когда Коля испугался шуток одногруппников по престижному матфаку. «В те времена многие представители даже интеллигентных слоев общества, в том числе и мои товарищи по университету, к занятиям спортом относились неодобрительно и с насмешкой», – писал Коломенкин в книге «Страницы из прошлого: воспоминания спортсмена». Так на первый в истории чемпионат России по фигурному катанию-1897 заявился Николай Панин. Тогда он тренировался у дедушки русской фигурки Алексея Лебедева, но все равно уступил бывшему конькобежцу Александру Паншину и получил лишь юниорский титул (да, в 25 лет).

Ульрих СальховGetty Images

На международный уровень Панин-Коломенкин вышел лишь в 1901-м, уже в статусе чемпиона Империи. Там он впервые увидел главного фигуриста мира Ульриха Сальхова, пару месяцев назад выигравшего ЧМ. До Николая долетали слухи, насколько грязно досталась шведу эта победа – четверо из шести судей были его соотечественниками, и чемпионат проходил в Стокгольме, и глава Международного союза конькобежцев тоже был скандинавом, и шепоток «Вы же понимаете» гулял над Петербургом при приезде Сальхова.

Но Ульрих вел себя на совместных тренировках как настоящий чемпион. В плохом смысле – морщился при дилетантских уточнениях русского, отмахивался от вопросов или грубовато на них отвечал. На фоне остальных, одетых в мешковатые костюмы, швед выглядел безукоризненно – легкий пиджачок по фигуре, гладкое черное трико производило впечатление на зрителей и, что важнее, на судей.

На тех соревнованиях в Юсуповом саду у Панина-Коломенкина не было ни шанса – оценки вознесли наверх Сальхова и чемпиона мира-1896 Гилберта Фухса, Колю отправили на третье место. На ЧМ-1903 в Питере русский фигурист занял вторую позицию, но все равно много проиграл Ульриху – 351 балл против 382. ЧЕ-1904 тоже остался за всемогущим влиятельным шведом, Коломенкину досталась лишь бронза.

Сальхов давил на судей после первого поражения от Панина-Коломенкина

Николай Панин-КоломенкинGetty Images

Панин был несомненным топом по меркам той фигурки, но Сальхов даже никогда не упоминал его в обсуждениях после соревнований. Его единственная победа над шведом случилась в феврале 1908-го на Кубке Паншина. В те времена спортсмены не показывали программы под музыку, а презентовали отдельные фигуры перед столиком рефери.

В Петербурге у Ульриха все сразу пошло не по плану, он все больше злился с каждым удачным прокатом Панина. «На более трудных фигурах шведу не хватило мастерства: в восьмерках с двукратными тройками первые и вторые половины вышли не одинаковой величины, ось и покрытие следа хромали. Вторая восьмерка с петлями была совсем без оси», – писал в репортаже городской журнал «Спорт».

После очередного сорванного проката Сальхов в бешенстве подбежал к главному судье Алексею Лебедеву – тому самому дедушке русской фигурки и первому тренеру Коломенкина. «Так соревноваться нельзя. Каток совершенно не приспособлен. Под ногами сплошной мусор валяется, что в России и катки заливать не умеют?» – протестовал действующий чемпион мира.

Лебедев спокойно вышел на лед и спросил у Ульриха, где же помешавшая ему бумажка. Швед ткнул в нужное место, а рефери коснулся ее остро заточенным карандашом. Фейковый мусор тут же рассыпался, как по волшебству, и оказался всего лишь снежным комочком. Сальхов взял произвольную программу, по сумме баллов остался вторым и как будто успокоился после первого за семь лет поражения – на банкете танцевал, шутил над соперниками и даже непринужденно общался с Коломенкиным. Но это была лишь видимость.

Сальхов кричал под руку Панину-Коломенкину на прокатах и получал поблажки судей

Главный старт поколения – Олимпиада в Лондоне. МОК давно обещал включить фигурное катание в программу Игр, но сдержал слово лишь в 1908-м. От Российской Империи поехали лишь шестеро спортсменов – Панин-Коломенкин, марафонец и четыре борца, и то их делегацию собрали с помощью добровольных взносов.

29 октября 1908-го Николай лишь грустно разглядывал список судей – из пяти двое были шведами, а еще один, трехкратный чемпион мира Густав Хюгель, был другом Сальхова, и все об этом знали. Спасало лишь то, что в жюри также сидел Георгий Сандерс, участник нескольких ЧМ в составе сборной России.

Сальхов был уверен в себе, Панин-Коломенкин сосредоточенно наблюдал за главным соперником. Перед началом Ульрих сделал паузу и напряженно что-то искал глазами. Русский фигурист кинул взгляд туда, куда смотрел швед, и догадался: на бортике лежал носовой платок скандинава, с его помощью он удерживал равновесие и сохранял ось рисунка.

Ульрих СальховGetty Images

Стартовой фигурой на Олимпиаде Коломенкин заявил восьмерку на одной ноге назад. И при заходе он чуть не отвлекся на какой-то посторонний шум на катке. А на следующем элементе Николай расслышал, что же это было. «Да разве это восьмерка? Она же совсем кривая», – громко воскликнули в зале. И лишь на выкате Панин понял, что реплика принадлежала Ульриху Сальхову. Он посмотрел на шведа, привычно бледный чемпион мира покраснел – вряд ли от смущения, скорее, от злости.

Еще один выход русского на лед, и снова крик Ульриха: «Он абсолютно потерял форму. У него ничего не получается, как бы он ни старался!» Николай спокойно проезжает к судьям и заявляет протест: «Прошу оградить меня от неспортивных выходок господина Сальхова. Его поведение не соответствует олимпийским идеалам». Только так можно было заткнуть негодяя.

Но ничего нельзя было сделать с предвзятым судейством. Панин видел, как ту же самую фигуру – восьмерку со скобами – оценивают по-разному. Сальхов грязно выполнил элемент и оставил коньками размазанный след – первое место от трех судей. А Коломенкин сделал все чисто, но отхватил от двух рефери четвертую строчку, еще один швед дал ему вторые баллы.

По итогам обязательного катания Ульрих уверенно лидировал, Панин же остался вторым. Гордый Николай направился к главному судье соревнований и увидел в ответ лишь пожимание плечами и плохо скрытую усмешку. Коломенкину ничего не оставалось, он отказался от произвольной программы и снялся с соревнований. Дело скандинавов сделано – весь пьедестал заняла Швеция, Сальхов стал олимпийским чемпионом.

Панин-Коломенкин заявил ультрасложную программу – помогло добро из детства

Но Игры не закончены, есть еще «Специальные фигуры», за которые тоже положены медали. Вечером после окончания первого дня Олимпиады Панин-Коломенкин встретился с тем самым русским судьей Георгием Сандерсом и в разговоре все больше злился на себя. «Я мог бы иметь гораздо большее преимущество, такой запас прочности, что они просто не посмели бы поставить меня ниже Сальхова. Я помог им занизить мне оценки, я мог выполнить фигуры лучше», – кипел Николай. Опытный Сандерс лишь давал ему выговориться – так будет легче подготовить себя к следующему дню.

Утром все рефери склонились над заявкой Панина-Коломенкина и не понимали, как вообще возможно сделать эти элементы. «Все четыре фигуры Панина кажутся фантастическими, а одна просто невыполнима. Может быть, вы просто хотите запугать соперников перед стартом?» – спрашивали русского фигуриста. Он был непреклонен и настаивал, что все будет чисто. «Если хоть одна фигура на льду даже в деталях будет отличаться от проектной, оценки Панину будут резко занижаться», – давили на Сандерса коллеги, но тот также стоял на своем.

Первым в судейскую комнату вошел Ульрих Сальхов. Коломенкин предупредил, что заявку может посмотреть любой участник соревнований, поэтому довольно наблюдал за мрачнеющим лицом шведа. Сальхов делал какие-то жесты ногой (видимо, пробовал элементы), вернул листы и ушел. Через пару часов делегация объявила: Ульрих снялся с соревнований без объяснения причин. Впрочем, Николаю они были и не нужны, все и так было ясно.

В итоге, в стартовом протоколе остались всего трое фигуристов – русский и двое британцев. Их элементы не казались Панину опасными, но у жюри могло быть другое мнение. Он вышел на лед и замер в стартовой позе. Каждая фигура начиналась с внутреннего ребра левого конька. Он с детства делал упор именно на эту ногу и знал – счастья им с сестренкой хватит на двоих.

Проезжая мимо судей, Коломенкин слышал, как кто-то говорит Сандерсу: «Не могу поверить, что рисунок настолько математически точен». Оценки были ошеломляющими – 219 баллов из 240 возможных. Лондонская публика заходилась в овациях, Панин-Коломенкин нашел глазами только одного сидящего человека. Ульрих Сальхов лишь холодно кивнул ему в признание заслуг.

Шведы извинились перед Панин-Коломенкиным за Сальхова, Николай остался непобежденным

Макс Бохач (Австрия), Пер Турен, Ульрих Сальхов (Швеция), Мартин Гордан (Германия), Джеймс Джонсон (Великобритания, 1905 годGetty Images

На олимпийском банкете, на котором Николаю вручили золото Игр, их с Сандерсом обступили другие фигуристы с тренерами – как им удалось придумать такие сложные спецфигуры? И уже в начале разговора Коломенкин увидел, как к ним приближаются шведы – двое судей и двое спортсменов, медалистов одиночной программы. «Господин Панин, я от лица шведской делегации приношу извинения за поведение господина Сальхова», – сказал рефери Эдвард Хэрле. Зла русский фигурист не держал, и на следующий день получил даже официальное письмо от национального спортклуба «Тре Крунур».

Больше Панин-Коломенкин и Сальхов никогда не встречались на льду. Ульрих стал чиновником и через 20 лет даже возглавил ISU. Николай перешел на тренерскую работу и стал теоретиком фигурки. Поэтому когда говорят, что раньше фигурное катание было чище и добрее, люди забывают, что в нем уже больше 100 лет назад существовали нечестные игры. Но все равно оставалось место для красивых заслуженных побед.

По материалам книг «Волшебная восьмерка» Анатолия Чайковского, «Первый олимпийский чемпион России: дело всей жизни» Алексея Мишина, Виктора Кабанова и Юрия Якимчука, «Страницы из прошлого: воспоминания спортсмена» Николая Панина-Коломенкина и текста «Nikolai Kolomenkin did not consider “Panin” to be so great» Фольгера Клюге из «Журнала олимпийской истории».

