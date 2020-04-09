Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин в шутку приревновал своего бывшего тренера Татьяну Тарасову к Максиму Ковтуну – еще одному ее экс-ученику.

Тарасова выложила видео, как она эмоциально болеет за Ковтуна у бортика на одном из турниров, и подписала: «Еще немножко потерпим, посидим дома. А потом будем болеть. Вот так!»

«А теперь уже я ревную», – написал Ягудин.

«Люблю вас», – ответил Ковтун, обращаясь и к Алексею, и к Татьяне Анатольевне. Тарасова отреагировала на комментарий Ягудина смайлами-сердечками.

Ягудин – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

Ковтун трижды выигрывал медали чемпионата Европы. Тарасова помогала его главному тренеру – Елене Буяновой.

100 лет назад в фигурке были свои Загитова и Медведева. Они ненавидели друг друга и взяли Олимпиаду

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме