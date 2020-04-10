Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, из-за чего может поссориться с матерью.

«Я человек обидчивый. Я нравлюсь себе в зеркале, но сзади мама подходит: «Что-то ты не очень сегодня выглядишь». Я очень обижаюсь на это. Очень сильно. Но обижаться долгое время не умею. Так же, как и мама. Мы можем пофыркать друг на друга минут 15, потом еще 15 минут помолчать и потом уже нормально начинаем общаться. Не бывает такое, что днями прям», – рассказала Медведева «Первому каналу».

Евгения находится в Японии, где скоро исполнит роль Сейлор Мун в одном из шоу.

Медведева уже объявила программы на сезон-2020/21: в короткой она будет кататься под «Маскарад» Арама Хачатуряна, в произвольной – под «Цирк дю Солей».

100 лет назад в фигурке были свои Загитова и Медведева. Они ненавидели друг друга и взяли Олимпиаду

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