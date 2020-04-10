Российский шоумен Александр Гудков снялся в совместном клипе групп Cream Soda и «Хлеб» на композицию «Плачу на техно».

Клип в ироничном ключе обыгрывает последние события в жизни россиян – необходимость существовать в условиях карантина, не выходя на улицу. Герои ролика устраивают рейвы не в клубах, а на балконах собственных домов.

Гудков снялся в клипе в образе фигуристки, а позже опубликовал в инстаграме фото, сравнив себя с Тоней Хардинг – бывшей американской фигуристкой, героиней фильма «Тоня против всех». «Саня против всех», – написал Гудков под снимком.

Роль Тони Хардинг в картине «Тоня против всех» исполнила австралийская актриса Марго Робби.

Эллисон Дженни, исполнившая роль матери Тони, в 2018 году стала обладательницей премии «Оскар» за лучшую роль второго плана.

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