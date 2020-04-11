Елизавета Туктамышева выложила в TikTok видео-сравнение первого и последнего дня карантина, актуальное для любой дамы.

В первой части ролика фигуристка поедает бутерброд с колбасой, запивая сытное блюдо чаем. Во второй – делает упражнения в надежде вернуться форму.

Елизавета – чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

На чемпионате России 2020 года Туктамышева заняла четвертое место и не отобралась на главные старты.

100 лет назад в фигурке были свои Загитова и Медведева. Они ненавидели друг друга и взяли Олимпиаду

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте