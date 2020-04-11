Туктамышева показала разницу между первым и последним днем карантина у девушек
Все мы немного Лиза.
Елизавета Туктамышева выложила в TikTok видео-сравнение первого и последнего дня карантина, актуальное для любой дамы.
В первой части ролика фигуристка поедает бутерброд с колбасой, запивая сытное блюдо чаем. Во второй – делает упражнения в надежде вернуться форму.
- Елизавета – чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
- На чемпионате России 2020 года Туктамышева заняла четвертое место и не отобралась на главные старты.
100 лет назад в фигурке были свои Загитова и Медведева. Они ненавидели друг друга и взяли Олимпиаду