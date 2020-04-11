Бывшая российская фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка ответила на обвинения в коррупции.

Ранее ряд источников сообщали, что начальник отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» Эдуард Аксенов получил 8 млн рублей за участие в шоу Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». При этом фактического участия в шоу Аксенов не принимал. История приобрела широкий резонанс после расследования Алексея Навального.

«Отвечаю для всех ботов, которые распространяют заведомо ложную информацию. Аксенов является официальным представителем Алины (Загитовой – прим. Eurosport) и, получив деньги, передал их ей в полном размере, так как на момент подписания контракта ни у нее, ни у ее родителей не было ИП», – написала Навка, отвечая на комментарий в инстаграме.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года.

В конце 2019 года Алина объявила о том, что приостанавливает профессиональную карьеру.

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