Туктамышева выложила фото, прикрывшись только книгой
Лиза добавила в соцсети огня.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в инстасторис фотографию, где прикрыла голое тело книгой.
Один из подписчиков спросил у Лизы, что она сейчас читает. Спортсменка дала красноречивый ответ, выложив свой снимок из постели. Голое тело Туктамышевой прикрывает роман французского писателя Ги де Мопассана «Жизнь».
- «Жизнь» – первый роман Мопассана. Писатель работал в жанре натурализм, называл себя учеником русского писателя Ивана Тургенева.
- Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.
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