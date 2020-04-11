Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в инстасторис фотографию, где прикрыла голое тело книгой.

Один из подписчиков спросил у Лизы, что она сейчас читает. Спортсменка дала красноречивый ответ, выложив свой снимок из постели. Голое тело Туктамышевой прикрывает роман французского писателя Ги де Мопассана «Жизнь».

«Жизнь» – первый роман Мопассана. Писатель работал в жанре натурализм, называл себя учеником русского писателя Ивана Тургенева.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.

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