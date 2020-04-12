Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поучаствовал в челлендже, по условиям которого необходимо сделать одежду из подушки.

«Платья не ношу, но подушек до хрена, терять возможность поучаствовать в #pillowchallenge нет смысла, делать-то больше нечего», – написал 40-летний Ягудин и выложил фото, на котором подушка использована как платье, а он позирует на каблуках, в парике и с накрашенными губами.

Ягудин – чемпион ОИ-2002, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

Сперва Алексей критически относился к мерам по борьбе с коронавирусом.

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