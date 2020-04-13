Звездное трио Этери Тутберидзе – Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова – воспринимается как единый организм, и с этим трудно что-то поделать. Аббревиатура ТЩК используется в обход нормативных правил русского языка даже в заголовках медиа. Девчонки со стопроцентной вероятностью берут втроем подиум, а интрига только одна – как они распределятся на пьедестале почета в этот раз.

Но фигуристкам так или иначе придется разделиться. Если не в следующем сезоне (хотя такое тоже возможно), так через один – Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых выйдут во взрослые и начнут разбивать их на подиуме. Болельщики и наверняка Тутберидзе уже присматриваются к личным и спортивным качествам Алены, Александры и Анны, их поведению и восприятию в медиа-пространстве – и делают выводы. Умение подать себя в соцсетях иногда важнее, чем число приземленных четверных на чемпионате мира. Особенно если ты занимаешься в группе Тутберидзе.

Недавно в неприятную историю угодила Трусова. 12 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, через пару часов оргкомитет чемпионата мира совместно с канадскими властями отменили турнир. А 29 марта, через 2,5 недели, выяснилось, что после известия об отмене семья Трусовых в полном составе улетела на отдых в Египет, откуда была вывезена гуманитарным рейсом. В списке пассажиров нашлась и Саша, и два ее младших брата, и родители.

Александра ТрусоваGetty Images

Когда в интернете поднялась буря с осуждением фигуристки, Александра мгновенно заявила в инстаграме, что находится на карантине. А 5 апреля поделилась видео с исполнением акселя в полтора оборота на роликовых коньках. Обязательный карантин для прибывших из-за границы составляет две недели и отличается от самоизоляции, которая разрешает выход из дома в магазин за необходимыми покупками. Гражданам на карантине запрещено появляться на улице, только если они не отбывают его на собственном загородном участке.

По видео Трусовой понятно, что она исполняет прыжок в коттеджном поселке, но это никак не напоминает частную территорию: на заднем плане видны дорожные знаки. Значит, Саша вышла за пределы участка вместе с тем, кто записывал ролик. В ее оправдание можно сказать, что по этой асфальтовой аллее в тот момент вряд ли гуляли толпы людей, и она действительно не контактировала ни с кем, кроме семьи, но нарушение есть нарушение – не правил, а распоряжения властей. Фанаты фигурного катания возмутились и даже обратились в adidas с просьбой аннулировать спонсорский контракт Трусовой. Тутберидзе никак не комментировала инцидент, но медиа-потоки работают очень просто, как и сознание людей: угодила в неприятную имиджевую ситуацию фигуристка – это распространяется и на тренировочную группу, в которой она занимается. Еще раз: тем более, если это лучшая в мире группа.

Косторная и Щербакова на самоизоляции ведут себя более ответственно: записывают тренировки из дома и призывают подписчиков сохранять здоровье. Но у болельщиков, которые любят безупречно вежливых и скромных фигуристок, накопились вопросы и к Алене – лидеру досрочно завершившегося сезона. В начале ноября на этапе Гран-при во Франции Косторная исполнила тройной аксель, увидела низкие, на ее взгляд, оценки (76,55 балла за короткую программу) и выдала: «Как?! Зачем я напрягалась?»

После проигрыша Щербаковой на чемпионате России любители фигурки припоминали Косторной злое лицо и, как следствие, возросшее самомнение вместе с неумением достойно занимать вторые места. Перед пресс-конференцией у девчонок возникла чехарда с местами, и Трусова бросила Алене: «А ты место не попутала?» Инсайды приближенных к фигуристкам людей, публикуемые на специализированных форумах, примерно подтверждают домыслы и сообщают, что из всей тройки именно у Косторной самые требовательные родители, которые не всегда согласны с тренерским штабом. А законные представители – действительно важная ступень в общении несовершеннолетней фигуристки и тренера.

Зато Щербаковой довольны все, а ситуацию на чемпионате России параллелят с Олимпиадой-2018, где Алина Загитова не могла выразить радость от победы, так как все вокруг были разочарованы поражением Евгении Медведевой. Щербакова действительно похожа на Загитову даже внешне. Она скромна и тактична, в интервью и соцсетях благодарит тренеров и ни разу не угодила в неприятную или неэтичную историю.

Анна ЩербаковаGetty Images

Положительный бэкграунд – важнейший показатель для всенародной любви. И, конечно, хороших отношений с тренерским штабом. Возможно, конфликты с Тутберидзе были и у Загитовой, и никто не говорит о том, что в «Хрустальном» царит мир, а вокруг катка бегают розовые пони. Но в одних случаях недомолвки остаются за дверями спорткомплекса в Беляево, а в других Тутберидзе показывает Первому каналу смс, которые отправляла Медведевой.

В случае Щербаковой ей не придется принимать меры и выходить из зоны комфорта, чтобы перетянуть общественность на свою сторону. А вот Косторная и Трусова уже не так надежны.

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