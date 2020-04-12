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Медведева выложила еще одно обжигающее фото в черном платье
Фигуристка поднимает настроение фанатам на карантине.
Российская фигуристка Евгения Медведева порадовала подписчиков в инстаграме еще одним фото в черном платье.
Ранее спортсменка выкладывала несколько будоражащих снимков с фотосессии, но, похоже, забыла поделиться еще одним волнующим кадром. «Нашла», – подписала пост Евгения.
- Евгения находится в Японии, где скоро исполнит роль Сейлор Мун в одном из шоу.
- Медведева уже объявила программы на сезон-2020/21: в короткой она будет кататься под «Маскарад» Арама Хачатуряна, в произвольной – под «Цирк дю Солей».
100 лет назад в фигурке были свои Загитова и Медведева. Они ненавидели друг друга и взяли Олимпиаду