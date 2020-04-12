Российская фигуристка Евгения Медведева порадовала подписчиков в инстаграме еще одним фото в черном платье.

Ранее спортсменка выкладывала несколько будоражащих снимков с фотосессии, но, похоже, забыла поделиться еще одним волнующим кадром. «Нашла», – подписала пост Евгения.

Евгения находится в Японии, где скоро исполнит роль Сейлор Мун в одном из шоу.

Медведева уже объявила программы на сезон-2020/21: в короткой она будет кататься под «Маскарад» Арама Хачатуряна, в произвольной – под «Цирк дю Солей».

100 лет назад в фигурке были свои Загитова и Медведева. Они ненавидели друг друга и взяли Олимпиаду

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