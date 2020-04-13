Телеведущий Владимир Познер рассказал об отношении к тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе, у которой брал интервью для Первого канала.

«Меня удивила Тутберидзе. Умница, очень естественная, ни во что не играет. Говорит как есть. Произвела просто прекрасное впечатление. Лучше многих-многих-многих других», – сказал 86-летний Познер в интервью Sports.ru.

Также журналист раскритиковал работу спортсменов в Госдуме на примере бывшего боксера Николая Валуева. «Меня это не устраивает совершенно. Я не хочу сказать ничего плохого о Валуеве, хотя боксер он был совершенно никакой. Мягко говоря, не Мохаммед Али. У меня нет ощущения, что он владеет вопросом в той степени, в которой необходимо владеть», – заявил Познер.

В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все этапы Гран-при, затем заняли полный подиум в финале, на чемпионате России и чемпионате Европы.

Чемпионат мира должен был пройти в марте, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

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