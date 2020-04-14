Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова в интервью Cosmopolitan рассказала о подготовке четверного прыжка и о финансовых трудностях, с которыми столкнулась до начала международной карьеры.

О критике и четверном

– Боялась проиграть?

– Никогда! Но было обидно не сделать на выступлении то, что сто раз получалось на тренировке. Если откатала программу чисто, но первое место не заняла, задумываешься об ее усложнении. Знаю, что четверной прыжок травмоопасный, но все же делаю его и радуюсь, когда получается. Помню, в детстве и так страшно было выходить на лед, а тут еще эти судьи, которые смотрели так, будто говорили: «Ну давай, посмотрим, что ты покажешь». Когда в свой первый взрослый сезон я выиграла все, включая Олимпиаду, а потом не лучшим образом выступила на чемпионате мира, было вдвойне неприятно.

– Люди любят критиковать, скажи честно, тебя задевают комментарии хейтеров?

– Сначала пыталась не обращать на них внимания, но в моменты, когда случался неудачный старт, они проскакивали. Мне писали, что я должна! Но по сути я никому ничего не должна, мне самой хотелось хорошо выступить. Первое время меня такое очень раздражало, но тренеры и родители успокоили, объяснив, что это нормально, всем не понравишься.

О деньгах

– Все бросить и хлопнуть дверью не хотелось?

– Один раз сбежала с тренировки! Больше такого не повторялось, я не могла сказать: «Не хочу – не буду». Мои соперники шли к победе и не собирались останавливаться, пусть через боль, но надо было работать. У меня непростой характер, бабушка – она переехала со мной из Ижевска в Москву, ездит на все шоу, мы всегда вместе – это знает! Но я не хотела бросать спорт, понимала, ради чего все делаю.

– И ради чего?

– Ради медали, а еще чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. Каждый день я ездила на тренировки на другой конец Москвы, выходила в семь утра, возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришел и заработок.

17-летняя Загитова не исполняла четверной прыжок на соревнованиях: самый сложный элемент в ее арсенале – каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры в эфире Первого канала.

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