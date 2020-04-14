Российская фигуристка Алина Загитова поделилась фотографией из фотосессии для журнала Cosmopolitan.

17-летняя спортсменка опубликовала изображение в инстаграм-сториз. Она имитирует бег в обтягивающем спортивном топе от Puma и развевающемся желтом плаще.

Фрагменты интервью Загитовой для Cosmo можно прочитать здесь.

В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры в эфире Первого канала.

Загитова выиграла все возможные соревнования: Олимпиаду, чемпионат мира и Европы, финал Гран-при, чемпионат России и ЮЧМ.

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