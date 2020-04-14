Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с семьей станцевал под хит Uno российской группы Little Big.

«Uno семьи фигуристов на карантине... Шла какая-то там неделя самоизоляции», – написала супруга фигуриста Яна Рудковская. С родителями выступил и сын Гном Гномыч (Александр).

Группа Little Big должна была выступить на Евровидении-2020, но конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.

Плющенко стал победителм Олимпиады-2006 (одиночка) и 2014 (командные соревнование). У него три золота чемпионатов мира.

В 2008-м Евгений выступил с Димой Биланом на Евровидении и принес России первую победу в конкурсе.

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