Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал переход фигуристки Евгении Медведевой из группы Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.

«Во-первых, никто досконально не знает, что между девочками происходит. Да, ситуация схожа с той, когда я перешел к Татьяне Анатольевне в 1998 году. Но у меня не были отношения плохими с Женей. И у Медведевой с Загитовой нет конфликта, я это знаю. Ситуация стала такой из-за интернета, куда новости поступают мгновенно.

Я прекрасно понимаю Женю Медведеву. И никто не имеет права критиковать ее за то, что она выбрала переезд в Канаду к Брайану Орсеру. Не могут два сильных спортсмена находиться в одном пространстве. Так и у нас с Плющенко. Я не хочу никому сейчас лизать задницу, но он – гениальный спортсмен. Википедия вам расскажет все про его заслуги. А вот какой он человек, увы, я не знаю. «Добрый день» и «спокойной ночи» – все, что было у нас с ним, когда мы жили в одних номерах», – цитирует 40-летнего Ягудина Sport24.

Медведева перешла к Орсеру после сезона-2017/18.

На Олимпиаде-2018 она заняла второе место вслед за Загитовой.

Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой от Алексея Мишина, который уделял больше внимания Евгению Плющенко.

Золотое трио Тутберидзе скоро развалится. Новой Загитовой станет Щербакова

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