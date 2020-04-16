Канадский фигурист Нам Нгуен рассказал об оскорблениях, которые ему присылают в инстаграме поклонники Евгении Медведевой.

«На всякий случай уточню: мы с Евгенией просто друзья. Очень хорошие друзья – здесь нечего добавить. И ее болельщики просто невероятны: я общался с ними, когда был в России, и полюбил их. Это очень приятные люди, которые оказывают огромную поддержку, – в том числе и другим фигуристам.

Однако меня беспокоит то, что некоторые фанаты Евгении (на самом деле я не думаю, что это настоящие ее фанаты, наверное, просто сумасшедшие люди) писали мне в социальных сетях. Это абсолютно неприемлемые вещи. Один человек начал оскорблять меня в инстаграме, называть ублюдком, говорил, чтобы я не смел делать что-то с Евгенией, задавал недопустимые, слишком личные вопросы.

Я был очень расстроен. Конечно, я не ответил ему, но сделал скриншот, запостил в сториз и даже отметил его, чтобы люди увидели все это. Мы с друзьями посмеялись над ситуацией, но тогда я чувствовал себя плохо. Я совсем не такой человек и был очень зол», – цитирует фигуриста «Газета.ru».

Евгения находится в Японии, где скоро исполнит роль Сейлор Мун в одном из шоу.

Медведева уже объявила программы на сезон-2020/21: в короткой она будет кататься под «Маскарад» Арама Хачатуряна, в произвольной – под «Цирк дю Солей».

100 лет назад в фигурке были свои Загитова и Медведева. Они ненавидели друг друга и взяли Олимпиаду

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