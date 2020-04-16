Русская версия журнала Cosmopolitan опубликовала бэкстейдж съемки с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

17-летняя спортсменка позирует для фотографа Алексея Колпакова и меняет различные образы в циклораме. Девушка за продюсером повторяет необходимые движения и улыбается в объектив. В одном из моментов Загитова стоит на цветных роликах в белом платье и белой бейсболке.

Также в бэкстейдж попали кадры с обложки майского номера Cosmopolitan. На них Алина в черном топе, леггинсах и бирюзовой олимпийке.

Загитова – единственная русская фигуристка, которая выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, а также финал серии «Гран-при».

В декабре 2019 года в эфире Первого канала она объявила о приостановке спортивной карьеры.

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