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«Трогать запрещено, просто смотри». Грациозный танец Самодуровой под песню Ханны
Тренировки в одной группе с Елизаветой Туктамышевой дают плоды.
Софья Самодурова опубликовала видео в инстаграме, жар от которого убивает все вирусы в период карантина.
17-летняя фигуристка повторяет на стуле движения из клипа российской поп-певицы Ханны «Трогать запрещено» под соответствующую музыку.
- Самодурова – победительница чемпионата Европы-2019. На чемпионате России-2020 Софья заняла девятое место.
- Самодурова тренируется в группе Алексея Мишина, как и Елизавета Туктамышева.
- 16 апреля ISU объявил об отмене чемпионата мира-2020 из пандемии коронавируса.
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