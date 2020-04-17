Софья Самодурова опубликовала видео в инстаграме, жар от которого убивает все вирусы в период карантина.

17-летняя фигуристка повторяет на стуле движения из клипа российской поп-певицы Ханны «Трогать запрещено» под соответствующую музыку.

Самодурова – победительница чемпионата Европы-2019. На чемпионате России-2020 Софья заняла девятое место.

Самодурова тренируется в группе Алексея Мишина, как и Елизавета Туктамышева.

16 апреля ISU объявил об отмене чемпионата мира-2020 из пандемии коронавируса.

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