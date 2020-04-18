Вслед за Александрой Трусовой в странную историю по соблюдению карантина попала Евгения Медведева – теперь ее критикуют не только в России, но и в Японии, на покорение которой было поставлено очень многое.

В марте Женя работала в Калифорнии у Ше-Линн Бурн над постановкой новой программы, а по возвращении в Канаду ушла на обязательный двухнедельный карантин из-за коронавируса. Но отбыв его, пустилась в новое путешествие – 1 апреля отправилась в Японию, чтобы выступить на шоу, посвященном 25-летию аниме-сериала «Сейлор Мун». Медведевой доверили главную роль, но первый показ шоу был запланирован на 5 июня, а Япония готовилась ввести режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Ситуация ясно говорила, что японцы отменят шоу, как отменили Олимпиаду (мероприятие намного более важное, чем шоу с участием Евгении), но Медведева была свято уверена, что мероприятие состоится.

«У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду. Вот уже более двух недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и, пожалуйста, берегите себя и родных!» – написала Медведева в инстаграме на русском, английском и японском языках.

Фигуристку раскритиковали в комментариях – правда, довольно мягко. Болельщики переживали, что их любимица летит через весь земной шар в разгар пандемии, и советовали поменять решение, но Женя прибыла в Японию и выпустила еще одно обращение, уверенная, что в июне шоу состоится.

«Я приняла наилучшее решение в этой ситуации, чтобы обеспечить безопасность моей матери, вашу и окружающих людей. В конце моего карантина вы увидите, что я в порядке. Пожалуйста, будьте спокойны и в безопасности. И оставайтесь дома, если у вас есть возможность. Потому что у меня такой возможности нет», – странные со всех сторон слова, потому что другие участники «Лунной призмы» даже не думали вылетать в Японию. Думали о более важных и актуальных сейчас вещах, а не о шоу.

Самое показательное – то, что на Медведеву накинулись японские болельщики. Японцы всегда души не чаяли в Жене, которая интересовалась их культурой, читала стихи на японском, рассказывала о любви к азиатским k-pop группам и уже катала показательный номер в образе Сейлор Мун. Евгения сделала очень многое для завоевания любви японской аудитории, но в этот раз даже тактичные японские фаны не выдержали.

«Вы серьезно?!» – комментарий к тексту на Yahoo.jp о том, как Медведеву рады приветствовать в стране восходящего солнца.

«Вы думаете, в июне состоится шоу? Я не хейтер Медведевой, но я уверен, что она сейчас слишком рискует», – еще одно мнение.

«Пожалуйста, не приезжай», – пишут Евгении японцы.

«Чемпионат мира, который в марте должен был состояться в Канаде, отменили, Олимпийские игры в Японии отложены, а она едет в Японию на июньское ледовое шоу. Какая эгоистичная команда».

Евгения Медведева и Брайан ОрсерGetty Images

«Такие действия угрожают жизням многих людей… А эта девушка еще и посол Олимпиады от России!»

«Ты не должна приезжать, сейчас это раздражает Японию. Место проведения ледового шоу должно использоваться в целях медицинских учреждений».

«Добро пожаловать в Японию, правда?! Почему ты прилетела? Я не хейтер, но я не уверен, что сейчас нужно это шоу, да и не думаю, что оно состоится. Тебе сейчас лучше вернуться в Крикет-клуб».

«Какая безответственность».

«Пожалуйста, пойми эту ситуацию, она очень сложная. Я не думаю, что мы сможем провести это шоу».

«Откажись от поездки. Не сейчас. Неужели это непонятно?»

«Даже если ты приедешь в Японию, шоу все равно не состоится, ведь другие фигуристы не явятся. Люди со здравым смыслом не летят из страны в страну, учитывая положение дел в мире. Мне казалось, это очевидно».

«Нет-нет, пожалуйста, не делай этого. Гораздо безопаснее изолироваться у себя дома. Есть вероятность, что ты занесешь коронавирус в Японию».

Не будем приводить абсолютно все комментарии – только к новости о приезде Медведевой их больше 200. И среди первых тридцати нет ни одного действительно положительного, говорящего о любви к фигуристке и поддержке ее решения. Японцы даже нашли самолет Токио-Москва на 13 апреля и настойчиво рекомендовали Евгении улететь на нем.

Сома Уно, Евгения Медведева, Юдзуру ХанюGetty Images

«13 числа был чартер из Японии в Москву, большинство россиян вернулось на нем, но была ли там Медведева? Мой русский друг улетел, теперь он на карантине в России», – написал один из пользователей.

16 апреля премьер-министр Синдзо Абэ объявил ЧП по всей стране, а шоу с участием Медведевой предсказуемо перенесли на 2021 год. Покинула ли Евгения Японию, непонятно – она запостила кадр старого фотосета, а сториз не имеют привязки к месту и времени.

Столь недальновидное решение Жени – еще одна победа Алины Загитовой: теперь – за расположение Японии. Стремясь сделать все как лучше и в очередной раз показать, что готова расшибиться ради японцев в лепешку, Медведева переусердствовала. Алине было достаточно сказать, что она хочет щенка акита-ину, чтобы умилить страну и неосознанно перетянуть на свою сторону. Просьба дошла до премьера, Загитова лично встречалась с Синдзо Абэ, а потом заключила контракт с крупной японской фирмой косметики Shiseido. Медведева же обесценила свои старания одним странным полетом во время пандемии.

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