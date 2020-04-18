Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поучаствовала в Pillow Challenge и снова опубликовала провокационное эротичное фото.

23-летняя спортсменка надела эпатажный головной убор из последнего показательного номера и сиреневый шарфик, а прикрылась только диванной подушкой. «Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. Забудьте все мои советы про питание», – подписала публикацию Лиза.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.

В сезоне-2018/19 Елизавета заняла четвертое место на чемпионате Роии и не отобралась на главные старты.

Туктамышева выложила фото, прикрывшись только книгой

Подписывайся на нас в твиттере