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Соблазительная Туктамышева прикрылась только подушкой, но не полностью

Соблазительная Туктамышева прикрылась только подушкой, но не полностью
Eurosport

35 мин. назад

Вы же ждали от Лизы именно этого челленджа?

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поучаствовала в Pillow Challenge и снова опубликовала провокационное эротичное фото.

23-летняя спортсменка надела эпатажный головной убор из последнего показательного номера и сиреневый шарфик, а прикрылась только диванной подушкой. «Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. Забудьте все мои советы про питание», – подписала публикацию Лиза.

  • Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.
  • В сезоне-2018/19 Елизавета заняла четвертое место на чемпионате Роии и не отобралась на главные старты.

Туктамышева выложила фото, прикрывшись только книгой

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