Не состоявшееся из-за пандемии коронавируса шоу «Россия вперед» с участием лучших фигуристов России перенесено на 2021 год. Сроки назвал генеральный директор ФФКР Александр Коган.

«Мы решили провести его сразу после чемпионата Европы 2021 года. В нынешней ситуации найти другое время будет очень сложно. Но любители фигурного катания смогут увидеть наших лидеров раньше.

Если события будут развиваться по благоприятному сценарию, и сезон войдет в привычный график, то мы, как обычно, 12-13 сентября проведем в Москве открытые прокаты основной команды. Пока не известно, начнется ли у юниоров уже серия Гран-при или будут какие-то изменения в календаре, стартуют ли первые «Челленджеры». Поэтому в этот период важно продемонстрировать на публике новые соревновательные программы.

А после чемпионата Европы можно взять паузу для того, чтобы поучаствовать в показательных выступлениях и готовиться к чемпионату мира-2021 в Стокгольме», – цитирует Когана журнал «Мир фигурного катания».

Выступить на шоу должны были Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и другие фигуристы.

Сезон-2019/20 был завершен досрочно, когда ЧМ в Монреале отменили.

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