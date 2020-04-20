Международный союз конькобежцев (ISU) обновил общий рейтинг лучших фигуристов мира в одиночном, парном катании и танцах на льду. Также опубликован рейтинг по итогам сезона-2019/20.

Первую строчку в общем рейтинге фигуристок сохранила японка Рика Кихира, на второе место поднялась американка Брэди Теннелл, третья – Анна Щербакова. Александра Трусова – пятая, Алена Косторная – шестая, Алина Загитова – восьмая, Софья Самодурова замыкает топ-10.

Елизавета Туктамышева идет 11-й, а Евгения Медведева – 13-й. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Рейтинг по итогам сезона-2019/20 возглавила Косторная – победительница финала Гран-при и чемпионата Европы. В топ-3 ей уступили выигравшая чемпионат четырех континентов Кихира и занявшая вторые места в финале и на ЧЕ Щербакова. Трусова (две бронзы) – четвертая, Туктамышева – 11-я. Полный рейтинг – тут.

Общий рейтинг учитывает результаты фигуристок, показанные на официальных соревнованиях ISU за три последних сезона.

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