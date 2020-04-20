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Олимпийская чемпионка-1972 – об ученицах Тутберидзе: «Я их называю одноразовыми чемпионками»
Плюс одна сторонница зрелого женского катания.
Олимпийская чемпионка 1972 года Беатрис Шуба раскритиковала систему подготовки Этери Тутберидзе, которая во многом заточена на исполнение четверных прыжков.
«С одной стороны, меня поражают такие смелые и талантливые девочки. Та же Александра Трусова – я просто поражаюсь ее таланту, бесстрашию и мастерству! В 16 лет исполнять практически все виды четверных – уму непостижимо. С другой стороны, объективно к катанию Трусовой очень много вопросов. Я не вижу у нее программы – я вижу разрозненный набор элементов, которые собрали вместе. Весь упор – на прыжки.
Второй момент – это недолговечность карьеры таких технических гениев. Я их называю одноразовыми чемпионками, как бы обидно это ни звучало. Они выступают на серьезном уровне один-два года, выигрывают все возможные медали, а потом исчезают. Это физиология – они растут, тело меняется. И вместо них появляются новые фигуристки, которые выучили еще более сложные комбинации прыжков. Через один-два года снова смена поколения. Замкнутый круг! О каком настоящем женском катании можно говорить, если в 17 лет олимпийская чемпионка завершает карьеру?
Алина Загитова, РоссияGetty Images
Не говорю уже о том, что четверные очень опасны. Здесь уже каждый сам для себя оценивает эти риски, но вряд ли я бы разрешила тренеру ставить моей 11-летней дочке четверной. В России же это уже в порядке вещей, как я поняла. Нужно ведь помнить, что спорт – это не навсегда. Девушкам после фигурного катания предстоит еще быть мамами. Этери Тутберидзе должна ведь это понимать.
В России, насколько я вижу, через спорт люди достигают жизненных амбиций. Это как социальный лифт, возможность заработать денег, устроить карьеру в политике. В Европе же очень высокий уровень жизни, поэтому наши дети не настолько мотивированы работать, как дети в России. Им и так хорошо, от них никто не требует делать четверной в 13 лет. И нет такого характера, чтобы пройти через множество боли и страданий на пути к победам», – сказала 69-летняя Шуба в интервью «Бизнес Online».
- Шуба – чемпионка ОИ, двукратная чемпионка мира и Европы.
- Олимпийская чемпионка Загитова не завершала карьеру – она объявила о приостановке карьеры.
- Фигуристки Этери Тутберидзе в сезоне-2019/20 выиграли шесть этапов Гран-при, заняли весь подиум в финале Гран-при и на чемпионате Европы.
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