Елизавета Туктамышева
Фото: Getty Images
А ты сразу догадался, что имела в виду Лиза?
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заинтриговала подпичсиков неоднозначной новостью.
«Детки, сегодня супер день! Ждала его почти девять месяцев, как думаете, почему?» – спросила 23-летняя фигуристка, выложив свое фото с сияющей улыбкой.
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Фолловеры дали несколько правильных ответов – Лизе сняли брекеты. Но были и те, кто предположил появление у Туктамышевой ребенка.
- Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.
- В сезоне-2018/19 Елизавета заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.
Соблазнительная Туктамышева прикрылась только подушкой, но не полностью
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Фото: Eurosport
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