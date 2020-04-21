А ты сразу догадался, что имела в виду Лиза?

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заинтриговала подпичсиков неоднозначной новостью.

«Детки, сегодня супер день! Ждала его почти девять месяцев, как думаете, почему?» – спросила 23-летняя фигуристка, выложив свое фото с сияющей улыбкой.

Фигурное катание Туктамышева выложила фото, прикрывшись только книгой 11/04/2020 В 18:08

Фолловеры дали несколько правильных ответов – Лизе сняли брекеты. Но были и те, кто предположил появление у Туктамышевой ребенка.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.

В сезоне-2018/19 Елизавета заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.

Соблазнительная Туктамышева прикрылась только подушкой, но не полностью

Eurosport в твиттере Фото: Eurosport

Подписывайся на нас в твиттере

Фигурное катание Туктамышева показала разницу между первым и последним днем карантина у девушек 11/04/2020 В 11:29