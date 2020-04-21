Фигурное катание

«Ждала этот день почти 9 месяцев». Туктамышева заинтриговала подписчиков радостной новостью

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Елизавета ТуктамышеваЕлизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 26 минут

А ты сразу догадался, что имела в виду Лиза?

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заинтриговала подпичсиков неоднозначной новостью.

«Детки, сегодня супер день! Ждала его почти девять месяцев, как думаете, почему?» – спросила 23-летняя фигуристка, выложив свое фото с сияющей улыбкой.

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Фолловеры дали несколько правильных ответов – Лизе сняли брекеты. Но были и те, кто предположил появление у Туктамышевой ребенка.

  • Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.
  • В сезоне-2018/19 Елизавета заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.

Соблазнительная Туктамышева прикрылась только подушкой, но не полностью

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Фото: Eurosport

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