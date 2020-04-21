Фигурное катание

Тарасова призвала выделить российским фигуристам лед, несмотря на пандемию

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Татьяна ТарасоваТатьяна Тарасова

Татьяна Тарасова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 минут назад

Татьяна Анатольевна сделала мощное заявление в эфире Первого канала.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала выделить лед для сборной России в период пандемии коронавируса и самоизоляции.

«И Китай, и Корея, и Япония – все тренируются. Я имела удовольствие работать с японцами. И когда я работала с Сизукой Аракавой, олимпийской чемпионкой, мы как раз сидели в горах на такой базе. Это было в горах Японии, и близко ничего к этой базе не было.

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У нас в стране есть абсолютно закрытые спортсооружения. Есть и в Сочи, и в Подмосковье, есть в горах, где уж хотя бы сборная команда плюс два-три человека должны кататься. Это нужно сделать в ближайшее время. Почему мы должны потерять то, что только что обрели?! У нас такая позиция перед Олимпийскими играми, почему мы должны без борьбы это отдать?» – сказала 73-летняя Тарасова в эфире Первого канала.

  • Фигуристы сборной России находятся на самоизоляции, как и другие граждане страны, и поддерживают форму в домашних условиях.
  • Сезон-2019/20 из-за пандемии завершился досрочно: отменили чемпионат мира в Монреале.

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