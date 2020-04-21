Татьяна Анатольевна сделала мощное заявление в эфире Первого канала.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала выделить лед для сборной России в период пандемии коронавируса и самоизоляции.

«И Китай, и Корея, и Япония – все тренируются. Я имела удовольствие работать с японцами. И когда я работала с Сизукой Аракавой, олимпийской чемпионкой, мы как раз сидели в горах на такой базе. Это было в горах Японии, и близко ничего к этой базе не было.

Фигурное катание Олимпийская чемпионка-1972 – об ученицах Тутберидзе: «Я их называю одноразовыми чемпионками» 19 ЧАСОВ НАЗАД

У нас в стране есть абсолютно закрытые спортсооружения. Есть и в Сочи, и в Подмосковье, есть в горах, где уж хотя бы сборная команда плюс два-три человека должны кататься. Это нужно сделать в ближайшее время. Почему мы должны потерять то, что только что обрели?! У нас такая позиция перед Олимпийскими играми, почему мы должны без борьбы это отдать?» – сказала 73-летняя Тарасова в эфире Первого канала.

Фигуристы сборной России находятся на самоизоляции, как и другие граждане страны, и поддерживают форму в домашних условиях.

Сезон-2019/20 из-за пандемии завершился досрочно: отменили чемпионат мира в Монреале.

«Вдруг ты занесешь к нам коронавирус?» Японцы хейтят Медведеву за прилет на шоу во время пандемии

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Фигурное катание Загитова опустилась на 8-ю строчку рейтинга ISU из-за пропуска чемпионата Европы 21 ЧАСОВ НАЗАД