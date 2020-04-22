Алина Загитова
Фото: Other Agency
Теперь можно поддерживать форму по-чемпионски.
Российская фигуристка Алина Загитова показала, как поддерживает форму в самоизоляции.
Спортсменка продемонстрировала комплекс упражнений на растяжку и на тренировку различных групп мышц. «Занимайтесь спортом, сидите дома, соблюдайте все правила, которые установил наш закон», – сказала Загитова в конце ролика на фанатском канале фигуристки.
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