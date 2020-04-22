Фигурное катание

Загитова показала тренировку на карантине и призвала сидеть дома

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Алина ЗагитоваАлина Загитова

Алина Загитова

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
13 минут назад

Теперь можно поддерживать форму по-чемпионски.

Российская фигуристка Алина Загитова показала, как поддерживает форму в самоизоляции.

Спортсменка продемонстрировала комплекс упражнений на растяжку и на тренировку различных групп мышц. «Занимайтесь спортом, сидите дома, соблюдайте все правила, которые установил наш закон», – сказала Загитова в конце ролика на фанатском канале фигуристки.

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