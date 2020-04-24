Теперь Брайан Орсер не жалеет, что раскрылся, и живет с любимым мужем.

Когда Евгения Медведева уходила от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, спортивные журналисты погрузились в анализ ситуации. Кто виноват? Пойдет ли это на пользу Евгении? Выучит ли она четверные прыжки? Как отреагирует Тутберидзе? Кто будет ставить Медведевой программы? Кто финансирует ее проживание в Канаде? Кто платит Орсеру?

Вопросы логичные, как и поиск ответов на них. Но фигурное катание в России набрало такую популярность, что переход Медведевой привлек и другие медиа – не только спортивные. Специализирующиеся на горяченьком подали новость с потрясающе неэтичной формулировкой: «Медведева сбежала к старому гею».

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На этом не остановились, и Орсера на Дни.ру стали именовать исключительно старым геем. «Медведева растаяла от прикосновений старого гея» – это новость о том, что Женя подарила новому тренеру куртку с эмблемой «Самбо-70». «Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов» – о том, что Орсер будет помогать китайским фигуристам готовиться к домашней Олимпиаде-2022. Наконец, под словами «Старый гей облизал Тутберидзе» содержалась уважительная цитата 58-летнего Орсера о русской коллеге.

Орсер действительно гей и не скрывает этого. Но признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации его вынудили в 1998 году – к этому моменту он уже закончил карьеру с серебряными медалями Олимпиад-1984 и 1988 и катался в шоу. Брайан переживал, что каминг-аут будет воспринят отрицательно и навредит карьере – в конце XX века мир еще не пришел к толерантности. Например, другой канадский фигурист, Брайан Покар, вскоре после каминг-аута потерял работу комментатора на CTV. Рассказать пришлось из-за судебного иска от бывшего бойфренда – 35-летнего на тот момент Крейга Лиска, менеджера крупного канадского банка CIBS.

«На фигуриста Брайана Орсера подал в суд экс-сожитель, который среди прочего утверждает, что мистер Орсер умышленно уничтожил домашних собак пары», – такая заметка появилась у The Globe and Mail. Лиск заявил, что состоял в отношениях с Орсером в течение пяти лет с 1992 года, и Брайан пообещал, что их связь будет «длительной, моногамной и сбалансированной» – такую фразу мужчина написал в исковом заявлении.

Но в 1997-м Орсер выселил партнера из квартиры, когда тот был на работе. В заявлении утверждается, что пострадала личная собственность Лиска – одежда, компьютер, лекарства и другие вещи. Брайан признал факт однополых отношений, но отрицал, что когда-либо обещал поддержать Крейга. «Мистер Лиск заверил его, что никогда не будет претендовать на финансовую поддержку. Мистер Орсер отрицает, что господин Лиск соответствует определению супруга в трактовке Закона о семье. Также он абсолютно отрицает, что преднамеренно уничтожил собак: одной из них был найден другой дом, а вторую усыпили по совету ветеринара», – таковы подробности иска.

Брайан Орсер в 1987 году Фото: Getty Images

Мужчины не были женаты, но Лиск запросил через суд компенсацию в 300 тысяч долларов, выплату по 5 тысяч каждый месяц и потребовал, чтобы бывший бойфренд оплачивал ему медицинскую страховку и стоматологическое обслуживание. Он решил отсудить коттедж в районе озера Мускока, половину дома в Роуздейле, половину собственности на Porshe и моторную лодку Glaxon, а также часть акций Орсера. Крейг утверждал, что был полноправным участником профессиональной карьеры фигуриста: встречался с агентами, спонсорами и способствовал в заключении контрактов.

Орсер потребовал засекретить иск, но судья Сьюзен Ланг не согласилась, посчитав, что в 1998-м гомосексуальность не повлияет на отношение общества к известному фигуристу. К счастью, она оказалась права, а позже бывшие любовники уладили дело вне суда.

«Теперь мир стал лучше к этому относиться, – сказал Орсер в 2007 году. – Я не лицемер, я рад открыто говорить о своей ориентации». Раскрывшись, он помогал организациям, борющимся со СПИДом, и участвовал в проектах канадского ЛГБТ-сообщества. После расставания с Крейгом Лиском он стал встречаться с дизайнером Джейсоном Форбсом. Подробностей интернет не помнит, но помнит милую домашнюю фотографию.

Брайан Орсер и Джейсон Форбс в 2007 году Фото: Getty Images

Тем не менее отношения с Форбсом тоже не стали окончательными. В 2008-м Орсер начал роман с Радешем Тивари: по прошествии 12 лет они женаты, а свадебную церемонию вел Харви Брейнстоун – первый в Канаде судья, который признался в нетрадиционной ориентации. Тивари возглавляет фонд Брайана Орсера, который специализируется на помощи ВИЧ-инфицированным и женщинам, имеющим проблемы со здоровьем.

«Мы вместе обедаем, ходим по магазинам, и моя ориентация никак не влияет на тренерскую работу. Все мои спортсмены и их родители знают о моем образе жизни и моем партнере. Я ничего не скрываю, и это здорово», – заявил канадский коуч, который в 2012-м проживал в Торонто неподалеку от гей-квартала.

Теперь риторика Брайана совсем не та, что в далеком 1998-м. Он выкладывает душевные фото с супругом в инстаграм и не боится порицания со стороны коллег, учеников и болельщиков.

Телеграм-канал автора, но не о фигурке, а о лыжах

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