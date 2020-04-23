Татьяна Анатольевна хочет, чтобы ее любимый спорт развивался.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила уверенность, что правила современного фигурного катания нужно подвергнуть редактуре.

«Нужно разрешить четверной в короткой программе. Разрешить! Пусть каждый берет тем, чем может. Вот это будет развитие спорта! Да и зачем запрещать? Это не принесет спортсменам новых побед. Даже над собой. Зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад? Зачем балет на льду устраивать? И кто может сказать, что сложно, что несложно, если это уже сейчас делают больше шести фигуристок в мире. А если посмотреть на юниорок, то мы увидим, что минимум десять человек это будут делать.

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Все сказанное не отменяет художественного впечатления от программ, катания в музыку, создания художественных образов. Но технически полноценные оценки не могут быть без многооборотных прыжков. Это трюк, а на трюк идут люди. И не надо думать, что людям не интересно. Людям только это и интересно. Если встать на путь упрощения, это погубит интерес к фигурному катанию. Да и фигурное катание», – заявила Тарасова. Слова заслуженного тренера приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

По правилам ISU, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены к исполнению только в произвольной программе.

На минувшем чемпионате Европы российские фигуристки заняли весь пьедестал почета: Алена Косторная стала первой, Анна Щербакова – второй, Александра Трусова – третьей.

В арсенале Щербаковой и Трусовой есть четверные прыжки.

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