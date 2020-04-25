Елизавета Туктамышева
Фото: Instagram
Лиза во всем красном – это пожар.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась новым стильным фото в инстаграме.
«Брючный костюм – это всегда любовь, а красный вообще не оставляет шансов», – подписала 23-летняя спортсменка фотографию. Лиза позирует в красной рубашке, красных брюках и красном пиджаке.
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- Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.
- В сезоне-2018/19 Елизавета заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.
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