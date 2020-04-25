Фигурное катание

Туктамышева выложила нереально жаркое фото, которым обожглась Медведева

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Елизавета ТуктамышеваЕлизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
22 минут назад

Лиза во всем красном – это пожар.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась новым стильным фото в инстаграме.

«Брючный костюм – это всегда любовь, а красный вообще не оставляет шансов», – подписала 23-летняя спортсменка фотографию. Лиза позирует в красной рубашке, красных брюках и красном пиджаке.

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«Я обожгла большой палец правой руки. Спасибо, Лиза», – в шутливой форме прокомментировала пост Евгения Медведева.

  • Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.
  • В сезоне-2018/19 Елизавета заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.

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