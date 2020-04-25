Сотникова объяснила, почему не готова продолжать соревновательную карьеру

Фигуристка не готова к изучению элементов ультра-си.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова объяснила, почему прекратила попытки возвращения на соревновательный лед.

– Начались травмы. Голеностоп, спина. Травмы серьезные были, это потеря формы. Потом реабилитация. В общем, было нелегко. И с нашей конкуренцией в России надо учить сложные прыжки. Я к этому не готова, возраст уже не тот учить новые элементы.

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– А что было с голеностопом?

– Разрыв связки.

– Опиши, что чувствовала, когда стала олимпийской чемпионкой, одним предложением?

– Это тяжело описать. После произвольной я была пустая, потому что все эмоции отдала на льду. Ночь была без сна, уснуть я не могла. Но таких эмоций я пока что больше не получала. Мне кажется, такие эмоции будут, когда родишь малыша. Потому что большой спорт для меня закрыт, – написала 23-летняя Сотникова, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

2 марта 2020 года Сотникова официально объявила о завершении карьеры, не выступая на соревнованиях с сезона-2015/16.

В 2014 году Аделина стала первой в истории России фигуристкой-победительницей женского одиночного разряда на Олимпиаде.

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